МВС Італії встановлює особи далекобійників, які блокують дороги — ANSA English

В Італії Міністерство внутрішніх справ встановлює особи далекобійників, які протягом останнього тижня блокують дороги в багатьох районах півдня країни. Про це під час сесії запитань у нижній палаті парламенту заявив міністр підприємств і Made in Italy Адольфо Урсо, повідомляє ANSA English.

Протести через ціни на пальне

За словами міністра, перевізники протестують проти різкого зростання цін на пальне. Він заявив, що блокади ускладнюють постачання товарів до супермаркетів і надходження сировини підприємствам.

Урсо повідомив, що МВС встановлює учасників протесту, зокрема для розблокування доріг.

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Можливі кримінальні наслідки

Міністр наголосив, що перешкоджання руху вантажівок, навіть якщо легковим автомобілям дозволяють проїзд, усе одно є блокуванням дороги. За його словами, це має кримінальні наслідки, зокрема може передбачати ув’язнення.

Також Урсо зазначив, що транспортні асоціації самі звертаються до влади та МВС із проханням прибрати дорожні блокади.

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