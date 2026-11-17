У Польщі Міністерство внутрішніх справ і адміністрації не розпочало співпрацю з Центром морських технологій у межах безкоштовного пілотного проєкту системи кризового управління. Як повідомляє RMF24, пропозиція надійшла до відомства на початку серпня, однак пілот так і не було реалізовано.

Що передбачав пілот

Центр морських технологій, який входить до Польської групи озброєнь, запропонував програму для підтримки кризового управління та захисту критичної інфраструктури. Платформа Digital Baltic мала допомагати виявляти аномалії, автоматично обмінюватися інформацією між державними органами й службами в режимі реального часу та надсилати погоджені повідомлення медіа.

За даними RMF24, платформу розробляли з урахуванням потреб Збройних сил Польщі. Її використовували під час військових навчань, зокрема щорічних навчань НАТО CWIX, присвячених цифровій і технологічній сумісності. У листі компанії зазначалося, що значна частина взаємодії учасників системи кризового управління досі відбувається електронною поштою, телефоном та шляхом обміну документами.

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Позиція установ

Пілот передбачав інтеграцію даних МВС і адміністрації, Урядового центру безпеки, головних управлінь Прикордонної служби та Державної пожежної служби, а також воєводських центрів кризового управління в Поморському, Нижньосілезькому та Люблінському воєводствах.

Речник Урядового центру безпеки Пйотр Блащик повідомив RMF24, що лист Центру морських технологій було адресовано МВС, а центр отримав його лише для ознайомлення. За його словами, Урядовий центр безпеки розвиває інші інструменти для кризового управління, оповіщення населення та обміну інформацією, зокрема Систему оповіщення та тривоги населення. МВС, за інформацією видання, не відповіло на запитання щодо аналізу пропозиції та причин відсутності співпраці.

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