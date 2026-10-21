МВС Польщі передало проєкт змін щодо оплат на комунальних кладовищах — RMF24

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі передало до Постійного комітету Ради міністрів проєкт змін щодо стягнення платежів на комунальних кладовищах. Як повідомляє RMF24, новація має встановити чіткі підстави для оплати користування кладовищами, а також розташованими на них об’єктами й пристроями громадського користування.

Повноваження для гмін

Проєкт передбачає внесення відповідної норми до закону про кладовища та поховання померлих. Розмір платежів і порядок їх стягнення визначатимуть за правилами закону про комунальне господарство 1996 року.

Це означає, що ради гмін зможуть самостійно встановлювати тарифи на такі послуги, як і щодо інших комунальних послуг. Чинне законодавство у цій сфері походить із 1959 року та, за даними видання, не відповідає сучасним потребам, що спричиняє судові спори.

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Які суперечки мають врегулювати

Адміністративні суди дедалі частіше вважають, що чинний закон дозволяє стягувати оплату лише за поховання та резервування могили на наступні 20 років. Зокрема, рішення Воєводського адміністративного суду в Познані 2020 року обмежило право гмін встановлювати інші платежі, пов’язані з управлінням кладовищем.

Нові правила мають врегулювати, зокрема, питання оплати за відчинення кладовищної брами або встановлення надгробка. Проєкт ще має розглянути Постійний комітет Ради міністрів. У разі ухвалення нові норми можуть набути чинності найближчими місяцями.

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