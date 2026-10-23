МВС Польщі підготувало проєкт заборони на зброю у Варшаві 11 листопада — RMF24

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі підготувало проєкт постанови, який передбачає заборону носіння будь-яких видів зброї у Варшаві 11 листопада. Документ також пропонує заборонити переміщення зброї в розрядженому стані, повідомляє RMF24.

Проєкт обмежень

Проєкт постанови оприлюднили на сайті Урядового центру законодавства Польщі. Обмеження пропонують застосувати на всій території польської столиці в День національної незалежності.

В обґрунтуванні документа зазначено, що тимчасова заборона потрібна для гарантування безпеки учасників державних урочистостей і публічних зібрань. Автори проєкту вказали на необхідність додаткових превентивних заходів через масштаб запланованих подій.

Також у документі нагадали, що в попередні роки 11 листопада до Варшави приїжджали багатотисячні групи людей, які брали участь у заходах з нагоди свята.

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Урочистості та марш

На 11 листопада у Варшаві заплановано кілька заходів. О 12:00 на площі маршала Юзефа Пілсудського мають відбутися офіційні урочистості.

О 14:00 від кільця Дмовського має стартувати Марш незалежності під гаслом Polak w Polsce gospodarzem. RMF24 називає його найбільшою патріотичною демонстрацією національних і націоналістичних середовищ.

У поясненні до проєкту також зазначили, що по всій Польщі діють другий рівень тривоги BRAVO та другий рівень тривоги в кіберпросторі BRAVO-CRP. На територіях залізничних ліній, якими керують PKP Polskie Linie Kolejowe та PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, діє третій рівень тривоги CHARLIE.

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