МВС Польщі пропонує до трьох років ув’язнення за допомогу нелегальному перебуванню — RMF24

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі пропонує запровадити до трьох років позбавлення волі за свідоме сприяння подальшому перебуванню в країні людини, яка перебуває там усупереч правилам. Про це повідомляє RMF24.

Запропоновані зміни

За даними видання Rzeczpospolita, заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Чеслав Мрочек подав зауваження до проєкту змін до Кримінального кодексу, підготовленого Міністерством юстиції. Він запропонував доповнити статтю 264a новим параграфом.

Запропонована норма передбачає відповідальність для того, хто, знаючи, що інша людина перебуває на території Польщі всупереч правилам, дає їй змогу або полегшує її подальше перебування. Максимальне покарання за це може становити три роки ув’язнення.

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Чинні норми та критика

Нині стаття 264a Кримінального кодексу Польщі передбачає до п’яти років ув’язнення для тих, хто з метою отримання майнової або особистої вигоди дає іншій людині змогу чи полегшує перебування в країні всупереч правилам. Нова пропозиція має охопити дії, не пов’язані з отриманням такої вигоди.

У МВС Польщі вважають, що зміни допоможуть ефективніше боротися з контрабандою мігрантів. Водночас адвокат Радослав Башук, який захищав активістів, виправданих районним судом у Гайнівці, заявив Rzeczpospolita, що норма може бути спрямована не проти контрабандистів, а проти активістів і жителів прикордонних районів, які надають гуманітарну допомогу іноземцям, що незаконно перетнули кордон і перебувають у Польщі.

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