МЗС Естонії звинуватило спецслужби рф у спробі підпалу виробника дронів

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В Естонії правоохоронці запобігли спробі підпалу та підриву приміщення оборонного підприємства Threod Systems, яке спеціалізується на виробництві розвідувальних та ударних безпілотників. Інцидент стався в суботу, 14 листопада, о 3:06 ранку у волості Віймсі поблизу Таллінна, однак атаку вдалося відбити завдяки втручанню охорони заводу, а підозрюваних оперативно затримали.

За даними естонських спецслужб і прокуратури, затриманими виявилися восьмеро громадян Латвії, які діяли на замовлення російської воєнної розвідки (ГРУ).

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що ця диверсія є черговим прикладом того, як Кремль вдається до саботажу та залякування, аби дестабілізувати європейські суспільства й відвернути увагу від підтримки України на тлі власних невдач на полі бою. Він наголосив, що Таллінн продовжить посилювати санкційний тиск, ізоляцію та обмеження на поїздки для громадян РФ до повного припинення російської агресії проти України.

Джерело: Служба внутрішньої безпеки Естонії (KAPO), заява глави МЗС Естонії Маргуса Тсахкни.

Прокуратура Естонії повідомила про новий інцидент, спрямований проти естонської компанії оборонної промисловості. В естонському Віймсі, на північ від Таллінна, затримали вісьмох осіб після спроби проникнути до будівлі оборонної компанії Threod Systems і спричинити вибух. Усі затримані є жителями Латвії.

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