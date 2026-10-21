МЗС Франції розкритикувало міністра нацбезпеки Бен-Ґвіра за ШІ-відео — Anadolu Agency

Міністерство закордонних справ Франції розкритикувало міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Ґвіра через згенероване штучним інтелектом відео, у якому жителів Гази нібито магічно переносять до Парижа. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Реакція французького МЗС

Акаунт French Response французького зовнішньополітичного відомства у соцмережі X заявив, що навіть магія не може скасувати заборону Бен-Ґвіра на в’їзд до Франції. У дописі також іронічно згадали чарівну лампу та бажання, витрачене на ізраїльського міністра.

Бен-Ґвір, який очолює ультраправу партію «Єврейська сила», 20 жовтня опублікував передвиборче відео напередодні парламентських виборів в Ізраїлі, призначених на 27 жовтня. У ролику він вихваляв руйнування в Секторі Гази та глузував із палестинців, які залишаються там.

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Зміст передвиборчого ролика

ШІ-відео показує бачення Гази у 2030 році: анклав зображено як місто без жителів зі знищеними школами, інфраструктурою та портом. Після кадру з віслюком у ролику з’являється повідомлення партії про те, що залишатися в Газі може лише віслюк. За даними агентства, це є глузуванням із палестинців, які залишаються в анклаві.

Бен-Ґвір неодноразово вимагав окупувати Газу, перемістити її палестинське населення та створити там ізраїльські поселення. Арабські партії раніше звинуватили його у використанні заходів і порушень щодо палестинців для мобілізації прихильників та залякування арабських виборців.

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