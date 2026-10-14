МЗС Японії запросило 1,83 млрд єн на просування аніме за кордоном — The Japan Times

Міністерство закордонних справ Японії запросило 1,83 млрд єн, або $11,6 млн, у бюджеті на 2027 фінансовий рік для просування за кордоном японських манґи, аніме, музики та кіно. Кошти також планують спрямувати на підготовку фахівців із японської мови в інших країнах, повідомляє The Japan Times.

Культурні програми у країнах Глобального Півдня

Японський уряд має намір активніше використовувати популярні твори попкультури для зміцнення «м’якої сили» та залучення прихильників Японії в країнах Глобального Півдня, що розвиваються. У Токіо розраховують посилити свій вплив у ширшій міжнародній спільноті.

Культурні обміни вже проводять через концерти. У січні афілійований з урядом Japan Foundation організував концерт аніме-пісень в Абіджані, Кот-д’Івуар. Японський рок-гурт Flow виконав композиції, що були вступними темами серіалу «Наруто», перед аудиторією приблизно з 600 людей. Ще близько 2 тисяч осіб зібралися біля концертного майданчика.

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Концерти та підготовка перекладачів

У 2027 фінансовому році Японія розглядає проведення подібних концертів у Південній Америці та інших регіонах, де країна поки менш відома. У МЗС також хочуть підтримувати підготовку перекладачів японської мови, аби іноземна аудиторія могла краще розуміти культурне підґрунтя Японії.

Для таких фахівців планують створити можливості зустрічатися з представниками японських видавництв і розробляти застосунки для вивчення японської розмовної мови з персонажами манґи. Серед популярних у світі японських творів, на які розраховує Токіо, названо «One Piece» та «Jujutsu Kaisen».

Уряд Японії включив контент до 17 пріоритетних напрямів інвестицій у межах стратегії економічного зростання. За словами високопосадовця МЗС, це дає відомству змогу розширити дипломатичну діяльність, зосереджену на контенті.

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