МЗС повідомило, чи постраждали українці під час стрілянини в Кракові
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Серед постраждалих унаслідок смертельної стрілянини в Кракові немає громадян України. Інцидент стався вдень 7 листопада, загалом загинули шестеро людей, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
У МЗС зазначили, що за інформацією поліції громадяни України під час стрілянини не постраждали.
Раніше Зеленський відреагував на смертельну стрілянину в центрі Кракова.
У Кракові оголосили жалобу до 11 листопада після стрілянини.
Після стрілянини у Кракові лідери Європи висловили співчуття Польщі.
Нападником у Кракові був 25-річний поляк, загинули щонайменше шестеро.