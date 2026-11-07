МЗС повідомило, чи постраждали українці під час стрілянини в Кракові

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Серед постраждалих унаслідок смертельної стрілянини в Кракові немає громадян України. Інцидент стався вдень 7 листопада, загалом загинули шестеро людей, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що за інформацією поліції громадяни України під час стрілянини не постраждали.

Раніше Зеленський відреагував на смертельну стрілянину в центрі Кракова.

У Кракові оголосили жалобу до 11 листопада після стрілянини.

Після стрілянини у Кракові лідери Європи висловили співчуття Польщі.

Нападником у Кракові був 25-річний поляк, загинули щонайменше шестеро.

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