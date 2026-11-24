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Міністерство закордонних справ росії звинуватило Естонію у сприянні українським атакам на північний захід рф та пригрозило балтійській країні прямим військовим зіткненням.

У зовнішньополітичному відомстві країни-агресора заявили, що Таллінн нібито негласно надає свій повітряний простір для прольоту українських безпілотників, назвавши такі дії такими, що перебувають на межі розв'язання «відкритої війни з росією».

Відповідне попередження в мзс рф передали естонському послу Мареку Юхтегі. Дипломату також висловили протест у зв'язку зі звинуваченнями на адресу російського гру у спробі підпалу оборонного підприємства поблизу Таллінна та рішенням закрити кордон із рф, назвавши ці кроки бездоказовими, а також звинуватили Естонію у спробах чинити перешкоди російським вантажним суднам у Балтійському морі й «репресіях» проти російськомовних жителів.

Джерело: РосЗМІ.

Естонія оголосила про повне закриття з 1 грудня всіх пунктів пропуску на державному кордоні з Російською Федерацією через нещодавню спробу диверсії на оборонному підприємстві Threod Systems.

Прокуратура Естонії 15 листопада повідомила про новий інцидент, спрямований проти естонської компанії оборонної промисловості. В естонському Віймсі, на північ від Таллінна, затримали вісьмох осіб після спроби проникнути до будівлі оборонної компанії Threod Systems і спричинити вибух. Усі затримані є жителями Латвії, які діяли на замовлення російської воєнної розвідки (ГРУ).

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