Міністерство закордонних справ Росії, держави-агресора, заявило, що можливе розміщення додаткових контингентів НАТО, зокрема американських військових, у країнах Балтії та створення відповідної інфраструктури Москва вважатиме ескалацією. Як повідомляє Anadolu Agency, про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

Заява Захарової

Захарова стверджує, що такі плани нібито розглядає адміністрація США. За її словами, це суперечить заявленій Вашингтоном меті шукати дипломатичні та політичні шляхи деескалації напруженості в Європі.

Речниця МЗС Росії також заявила, що такі дії відповідають планам НАТО щодо прискореної мілітаризації західних прикордонних регіонів Росії. Вона повторила твердження Москви про відсутність у Росії планів збройного конфлікту із Західною Європою.

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Звинувачення на адресу ЄС і Німеччини

Захарова звинуватила Європейський Союз у русі шляхом конфронтації з Росією, який, на її думку, лише посилить проблеми Європи.

Вона також назвала Німеччину стороною війни Росії проти України на боці Києва та звинуватила чинний німецький уряд у прагненні до війни. Захарова послалася на візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва на вихідних, під час якого він оголосив про додаткову військову допомогу Україні на 1 млрд євро.

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