Міністерство закордонних справ Угорщини у День пам’яті жертв Голодомору вшанувало пам’ять мільйонів невинних українців, загиблих унаслідок штучного голоду 1932–1933 років, навмисно спричиненого сталінським режимом, та закликало ніколи про це не забувати.

У відповідь Міністерство закордонних справ України подякувало угорській стороні за солідарність і наголосило, що Кремль сьогодні продовжує використовувати голод як зброю, блокуючи Чорне море та створюючи загрозу глобальній продовольчій безпеці.

В українському зовнішньополітичному відомстві також відзначили, що Угорщина ніколи не блокувала транзит українських товарів на світові ринки, та висловили вдячність за гуманітарну допомогу напередодні зими.

Про це йдеться у заяві, опублікованій міністерством 28 листопада у соцмережі Х.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні у заяві до дня пам’яті жертв Голодомору пов’язав сучасні дії режиму президента Росії — держави-агресора — Володимира Путіна з політикою сталінського СРСР.

28 листопада 2026 року в Україні вшановуватимуть пам’ять жертв голодоморів. Цього дня минають 93-ті роковини Голодомору 1932–1933 років, а також 80 років від початку голоду 1946–1947 років. Українці запалюватимуть свічки, долучатимуться до загальнонаціональної хвилини мовчання та згадуватимуть мільйони людей, які загинули через штучний голод, влаштований радянською владою.

Президент Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голодоморів 28 листопада вшанував мільйони українців, які загинули внаслідок штучних голодів 1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 років.

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