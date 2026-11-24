Найстаріший музей сучасної Греції, збудований на Афінському Акрополі у 1874 році, знову відкрився для відвідувачів у понеділок, 23 листопада, після 19 років закриття та семирічної високотехнологічної реконструкції.

Як повідомила міністерка культури Греції Ліна Мендоні, оновлення будівлі, яку закрили для публіки ще у 2007 році перед перенесенням головних експонатів до нового Музею Акрополя біля підніжжя пагорба, обійшлося у 6,2 млн євро коштом бюджету та приватних пожертв, дозволивши повернути історичній споруді її первісне музейне призначення замість офісів і складів.

В оновленому просторі представлять стародавні артефакти, які раніше ніколи не демонструвалися широкому загалу, цифрові експозиції про 2500-річну історію пам’яток Акрополя та оглядову галерею, де відвідувачі зможуть спостерігати за роботою реставраторів Міністерства культури. Під час церемонії відкриття прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав подію важливою віхою у збереженні культурної спадщини та вкотре закликав Велику Британію повернути скульптури Парфенона з Британського музею, наголосивши, що Афіни не погодяться на їх повернення у форматі позики чи визнання іноземної власності.

Джерело: публікація видання The Independent.

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