На Алясці на 24 виборчих дільницях не визначилися з переможцями — The Hill

У США на Алясці понад тиждень після дня голосування у 24 перегонах за федеральні та штатні посади досі не визначили переможців. Як повідомляє The Hill, станом на час публікації по штату надійшли дані приблизно про 84% очікуваних голосів.

Без оголошеного результату залишалися вибори до Сенату США, Палати представників США та на посаду губернатора, а також чотири перегони до сенату штату і 17 — до палати представників штату.

Перегони до Сенату та посада губернатора

На виборах до Сенату демократка Мері Пелтола випереджала сенатора-республіканця Дена Саллівана більш ніж на два відсоткові пункти. Жоден кандидат не набрав більшості голосів, тому підсумок перегонів, імовірно, визначатимуть за системою рейтингового голосування. Пелтола мала понад 49% голосів.

У губернаторських перегонах демократ Jonathan Kreiss-Tomkins отримував трохи більш ніж 50% голосів. Троє кандидатів-республіканців розподілили між собою решту голосів, при цьому жоден із них не мав понад 30%. CNN оголосила Kreiss-Tomkins переможцем, однак Decision Desk HQ на той момент ще не визначила результат цих виборів.

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Як працює рейтингове голосування

На Алясці кандидатові необхідно здобути більшість голосів. Виборці розставляють кандидатів у бюлетені за пріоритетністю; якщо ніхто не долає позначку у 50%, кандидата з найменшою підтримкою виключають, а наступні пріоритети його виборців перерозподіляють між іншими учасниками. Цю процедуру повторюють до визначення кандидата з більшістю.

У виборах до Палати представників США чинний конгресмен-республіканець Нік Бегіч III мав 48,6% голосів і випереджав незалежного суперника більш ніж на сім відсоткових пунктів. Демократичний кандидат отримав 7,5%. За прогнозом Decision Desk HQ, у цих перегонах також мав відбутися рейтинговий миттєвий перерахунок, оскільки решти голосів не мало вистачити Бегічу для здобуття більшості.

За даними The Hill, табуляція голосів за рейтинговою системою мала розпочатися наступної середи після завершення підрахунку всіх бюлетенів. На Алясці бюлетені від виборців за кордоном можуть надходити протягом 15 днів після виборів.

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