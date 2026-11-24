0:00 / 0:00

У місті Барроу на Алясці 18 листопада місцеві жителі побачили останні сонячні промені цього року. Відтоді там почалася полярна ніч, яка триватиме близько 65 діб. У цей період сонце не підійматиметься над горизонтом, а місто перебуватиме в сутінках і темряві. Знову побачити сонячне світло мешканці Барроу зможуть 23 січня 2027 року.

Коли починається полярна ніч на Алясці?



Полярна ніч – це природне явище, що характерне для територій, що знаходяться у межах Полярного кола. І якщо для мешканців більшої частини світу зміна дня та ночі здається самою собою зрозумілою, у найбільш північних куточках планети взимку сонце може не з'являтися не лише днями, але й цілими місяцями.

Барроу – це найбільш північне місто у США, і воно розташоване на узбережжі Північного Льодовитого океану. Саме через особливості свого розташування, мешканці міста щороку переживають період полярної ночі, і для них це вже давно звична частина річного циклу.



Повсякденне життя тут поступово пристосувалося до того, що світла немає протягом тривалих періодів.



Полярна ніч – це наслідок того, що земна ось нахилена приблизно на 23,5 градуса відносно площини руху Землі навколо Сонця. І тому взимку один з полюсів "відвертається" від нього. Земля продовжує рухатися своєю орбітою, і території в межах Полярного кола залишаються без сонячного світла на певну пору року.



Час, коли триває полярна ніч, дуже сильно залежить від географічної широти – що ближче населений пункт до самого полюса, то довше він буде без сонця. А ось на самих полюсах ніч може тривати приблизно пів року.



Але в багатьох містах навіть під час полярної ночі темрява не триває цілодобово: у деяких місцях з'являється так звана "синя година" – це особливий період сутінків, коли небо стає ледь блакитним та пробивається трохи сонячного світла.



Про це пише Večernji list.



Сонячне затемнення 12 серпня 2026 року: п’ять головних етапів явища.

Наступне місячне затемнення відбудеться 20 лютого 2027 року — Space.com.

Читай нас у