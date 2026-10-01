На Алясці виявили можливе найдавніше житло Західної півкулі — Live Science

Археологи розкопали у внутрішній частині Аляски, США, стоянку Шег Хдалтхі віком приблизно 13 800 років, де виявили ознаки можливої найдавнішої житлової споруди у Західній півкулі. Пам’ятка розташована приблизно за 55 кілометрів на південний схід від Фербанкса.

Як повідомляє Live Science, давні люди користувалися цим табором упродовж близько тисячі років. Назва Шег Хдалтхі в атабаскській мові корінних народів Аляски означає «Вони були там».

Ознаки давнього житла

Дослідники виявили вогнище, невелику яму та слід у ґрунті від дерев’яного стовпа. На їхню думку, ці елементи могли бути залишками навісу або раннього наметового житла. Поруч також знайшли земляну піч із деревним вугіллям і кістками тварин, яку, ймовірно, використовували для повільного приготування м’яса для великої сімейної групи.

Під час розкопок вилучили десятки тисяч артефактів, зокрема кам’яні знаряддя, фрагменти кістяних голок та підвіску з рогу. У дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, цей комплекс назвали найранішим можливим прикладом житлової споруди в Північній Америці.

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Зв’язки з Азією та іншими регіонами Америки

Серед знахідок є ромбоподібні двобічно оброблені кам’яні знаряддя з ріоліту й базальту. Вони подібні до виробів, відомих із територій сучасного північного Сибіру. Артефакти з обсидіану також свідчать, що вулканічне скло привезли на стоянку з геологічного джерела за сотні миль на північний захід.

Археологи знайшли кістки понад десятка вовкоподібних тварин. Аналіз щелепи однієї з них показав, що вона не належала ні жахливому вовку, ні плейстоценовому берингійському або сірому вовку, а популяції вовкоподібних тварин, характерній для центральної Аляски. На думку дослідників, час існування та розташування стоянки є непрямими свідченнями того, що її мешканці могли утримувати собак.

Вісім фрагментів кістяних голок, знайдених на Шег Хдалтхі, дослідники назвали найдавнішими голками у Західній півкулі. Підвіска з рогу, просвердлена з одного боку та загострена з іншого, схожа на особисті прикраси, відомі з ранніх пам’яток південніше канадських льодовикових щитів.

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