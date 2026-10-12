На Балі турист намагався вигнати павука й спалив віллу за $130 тисяч

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На індонезійському острові Балі турист випадково спричинив пожежу в орендованій елітній віллі, намагаючись прогнати павука з ванної кімнати. Інцидент стався на популярному курорті, відомому своїми туристичними локаціями.

Масштабна пожежа спалахнула в селищі Тібубененг, розташованому в районі Північна Кута.

45-річний турист з Непалу Гаорап Рана помітив у ванній вілли павука. Відчувши сильний страх, чоловік вирішив з допомогою вогня викурити його з кутка.

Він підпалив клапоть паперу, кинув його в бік павука та спокійно пішов до іншої кімнати

Але через відчинене вікно вітер поніс папірець з вогнем просто на суху солом'яну покрівлю житлової будівлі.

Вогонь на сухому солом'яному даху розгорівся за кілька секунд, а спека тільки прискорила масштабне загоряння.

"Дах спалахнув миттєво, а сильний вітер і спекотна погода сприяли блискавичному поширенню вогню по всій будівлі", — розповідла речниця поліції округу Бадунг Іпда Ні Ньоман Юні Елтарі.

Елітна вілла за лічені хвилини перетворилася на гігантське вогнище, створивши реальну загрозу займання сусідніх котеджів. Сам турист встиг вчасно вибігти на вулицю.

Попри оперативні дії пожежників, які не допустили перекидання вогню на сусідні оселі, всі меблі, речі й побутова техніка всередині вілли згоріли дотла.

За попередніми підрахунками, збитки від невдалого вигнанння павука оцінюють близько у 130 тисяч доларів. Тепер турист має владнати юридичні питання з власниками спаленої нерухомості.

Про це повідомляє видання Bali Times.

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