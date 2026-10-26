На COP17 у Вірменії презентували стратегію захисту грибів — Mongabay

На конференції ООН з біорізноманіття COP17 у Єревані, Вірменія, 21 жовтня презентували першу глобальну стратегію зі збереження грибів. Про її запуск повідомляє Mongabay. Команда фахівців, що працювала над документом, прагне інтегрувати охорону грибів у Куньмінсько-Монреальську глобальну рамкову програму у сфері біорізноманіття — одну з центральних тем переговорів COP17.

Гриби в охороні природи

Близько 160 тисяч відомих видів грибів, зокрема шапинкові гриби та дріжджі, досі часто залишалися поза основною увагою природоохоронних зусиль. Головний науковець-емерит Чиказького ботанічного саду Грег Мюллер назвав гриби «природними переробниками».

Чимало грибів утворюють симбіотичні зв’язки з рослинами, допомагаючи переміщувати між ними поживні речовини й воду. Вони також можуть накопичувати вуглець у ґрунті та бути їжею для тварин і людей. Водночас мікологи мають мало даних про природоохоронний статус більшості відомих науці видів грибів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дослідження та стале використання

Стратегію готувала група фахівців зі збереження грибів із 30 країн під керівництвом Мюллера. Її рекомендації передбачають підтримку нових досліджень, охорону рідкісних видів, включення грибів у програми відновлення екосистем і ревайлдингу, а також баланс між збереженням і сталим використанням видів, що мають харчове та медичне значення.

Автори документа зібрали приклади практичного значення грибів для екосистем і громад. В Уганді та Руанді вирощування грибів забезпечує домогосподарствам дохід і водночас зменшує навантаження на водно-болотні угіддя, де мешкають журавлі під загрозою зникнення. У Беніні, де налічують 70 видів їстівних грибів, жінки отримали користь від навчання їх вирощуванню та продажу.

Фітопатологиня Берніс Бенколе, яка долучилася до підготовки стратегії, наголосила на значенні грибів для лісового господарства та виробництва продовольства. Її дослідження стосуються використання грибів як біологічного засобу боротьби зі шкідниками зернових культур, що можуть завдавати шкоди посівам сорго, рису та кукурудзи.

Читай нас у