На дні Середземного моря знайшли перстень із зображенням Александрійського маяка

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У Єгипті підводні археологи виявили бронзовий перстень-печатку із зображенням Александрійського маяка, який належить до семи чудес Стародавнього світу. Це перша відома знахідка такого типу, що може допомогти дослідникам поглибити знання про історію стародавньої Александрії.

Про знахідку повідомило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

Перстень виявили під час підводних розкопок у Східній гавані Александрії, де збереглися залишки стародавнього царського кварталу, затопленого водами Середземного моря.

Знахідку зробили на затопленому острові Антиродос, який колись був частиною Великого порту Александрії.

На бронзовому персні вигравіювано Александрійський маяк, також відомий як Фароський. Зображення нагадує ті, що карбували на монетах Александрії у II столітті нашої ери.

Сам маяк збудували на острові Фарос за часів династії Птолемеїв. Він був одним із семи чудес Стародавнього світу, проте до наших днів не зберігся.

За даними єгипетських археологів, це перший відомий перстень-печатка із вигравіюваним зображенням Александрійського маяка.

Острів Антиродос у давнину входив до царського кварталу міста. Там розташовувався палац, який описував давньогрецький географ Страбон після подорожі Єгиптом між 29 і 25 роками до нашої ери.

Науковці припускають, що знайдений перстень може свідчити про те, що палацовий комплекс продовжували використовувати для адміністративних потреб щонайменше до II століття нашої ери. Не виключено, що звідти також здійснювали управління Александрійським маяком.

Керівник археологічної експедиції Франк Годдіо розповів, що цього сезону дослідники працюють на чотирьох ділянках Східної гавані. Зокрема, вони вивчають залишки храму Ісіди, палацу на острові Антиродос, монументального саркофага та Тимоніуму – палацового комплексу, пов’язаного з римським полководцем Марком Антонієм.

Окрім персня, археологи виявили численні керамічні вироби, датовані періодом від IV століття до нашої ери до IV століття нашої ери. Серед них – побутовий і столовий посуд, амфори та інші ємності, а також уламки стародавнього скла.

Джерело: Heritage Daily.

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