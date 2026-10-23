На додаткові позики SAFE можуть податися шість або сім країн — RMF24

У Брюсселі шукають країни, готові залучити додаткові 20–21 млрд євро позик за програмою SAFE для оборонних потреб ЄС. Як повідомляє RMF24, податися на ці кошти можуть лише шість або сім держав-членів Євросоюзу.

SAFE — програма оборонних позик загальним обсягом 150 млрд євро. Повторно доступна сума складається з невикористаних коштів, приблизно 6 млрд євро після скорочення запланованих Італією позик та близько 11 млрд євро, на які Угорщина зменшила свої плани. Єврокомісія хоче оголосити новий прийом заявок наприкінці листопада або на початку грудня.

Менше охочих на додаткові позики

За даними видання, Італія та Угорщина, які скоротили свої плани, попередньо повідомили про відсутність інтересу до додаткового фінансування. Іспанія та Португалія також не зацікавлені в нових позиках: у цих країнах реалізація програми відбувалася повільно.

Румунія, Латвія та Естонія можуть не мати можливості збільшити запозичення через стан державних фінансів. Унаслідок цього Єврокомісії потрібно знайти держави, готові використати значний залишок коштів програми.

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Польща ще не ухвалила рішення

Ключовим для розподілу другої пули SAFE може стати рішення Польщі, яка, за оцінкою Брюсселя, має можливість взяти додаткову позику. Остаточного рішення польський уряд ще не ухвалив.

Польща вже не може спрямувати ці кошти лише на самостійні національні закупівлі, оскільки термін подання таких проєктів сплив у травні. Для нового фінансування їй потрібно підготувати спільні замовлення щонайменше з однією іншою державою. Єврокомісія також наполягає на участі України в таких проєктах, тоді як Польща зацікавлена передусім у модернізації власних збройних сил.

Проєкти, профінансовані з другої пули SAFE, мають бути реалізовані до 2030 року. Якщо додаткові кошти нададуть лише у 2027 році, на виконання контрактів залишиться приблизно три роки. Додатковим чинником для Варшави є те, що SAFE передбачає позики, а не безповоротні гранти.

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