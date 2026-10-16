На Фіджі розпочалася тихоокеанська зустріч pre-COP31 — The Hindu

У місті Наді на Фіджі в понеділок, 5 жовтня, розпочалася тихоокеанська зустріч ООН pre-COP31. Лідери країн Тихого океану прагнуть привернути увагу світу до життя регіону, який перебуває на передовій наслідків зміни клімату, повідомляє The Hindu.

Підготовка до COP31

Переговори цього тижня відбуваються в Наді, а також у Тувалу — острівній державі-атолі в Тихому океані. Вони є підготовчим етапом до масштабнішого глобального кліматичного саміту COP31 під егідою ООН, який має відбутися наступного місяця в Туреччині.

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Відкриття програми

На церемонії відкриття в Наді міністерка з питань клімату Фіджі Лінда Табуя заявила, що для неї є великою честю від імені уряду та народу Фіджі, а також прем'єр-міністра Сітіверні Лігамамади Рабуки відкрити програму для зацікавлених сторін Тихоокеанського pre-COP31.

У джерелі цю програму названо частиною тихоокеанської зустрічі, що передує COP31.

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