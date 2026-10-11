На Філіппінах затримали 53 людей через онлайн-погрози та грумінг — ABC News Australia

Після стрілянини в Національній середній школі Банга на Філіппінах затримали 53 людей, яких імовірно пов’язують з онлайн-погрозами та грумінгом. Як повідомляє ABC News Australia, філіппінські медіа у жовтні писали, що міністр внутрішніх справ Джонвік Ремулла заявив про понад 50 відвернених запланованих стрілянин у школах провінції Південний Котабато.

Стрілянина в Банга сталася у вересні під час обідньої перерви. За даними видання, учень прийшов до школи з 9-міліметровим пістолетом свого батька. Напад тривав близько двох хвилин: загинули двоє учнів, ще восьмеро дістали поранення. Нападник вчинив самогубство.

Перевірка можливих зв’язків

Філіппінська національна поліція перевіряє можливий зв’язок нападу в Банга з онлайн-субкультурою True Crime Community, або TCC. Бригадний генерал Алан Болонґон Манібог повідомив ABC, що підозрюваний опублікував маніфест, у якому назвав себе учасником цієї спільноти. Правоохоронці також проводять цифрову експертизу телефонів нападника та його однокласників.

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Аналітики розглядають серію нападів у школах Південно-Східної Азії як можливі прояви нігілістичного насильницького екстремізму. Цим терміном правоохоронці позначають насильство, мотивоване мізантропічним світоглядом або ненавистю до суспільства, а не політичними, релігійними чи соціальними цілями.

Третя стрілянина за чотири місяці

Напад у Банга став третьою стріляниною у філіппінських школах за чотири місяці. У червні двоє учнів відкрили вогонь у школі міста Таклобан: тоді загинули троє людей і ще 20 були поранені. Через два місяці нападник у школі міста Замбоанга транслював атаку наживо, убив учня, поранив десятки людей, а згодом застрелився.

Після цих випадків у країні проводять загальнонаціональний аудит безпеки шкіл, а законодавці розглядають посилення норм щодо онлайн-зловживань, грумінгу та радикалізації. У школі міста Коронодал у провінції Південний Котабато посилили перевірки: охоронці сканують учнів і їхні речі металодетекторами та оглядають сумки на вході.

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