На Гаїті шукають чотирьох військових Сальвадору після атаки банд — Al Jazeera

На Гаїті міжнародні сили намагаються встановити зв’язок із чотирма військовими Сальвадору, які зникли після нападу озброєних угруповань на бронеавтомобіль у Круа-де-Буке, на північ від столиці Порт-о-Пренса. Як повідомляє Al Jazeera, напад стався в неділю: автомобіль Сил придушення банд, які підтримує ООН, атакували вибухівкою.

Четверо сальвадорських військових, які працювали авіаційними техніками, змогли залишити охоплений вогнем бронеавтомобіль. Збройні сили Сальвадору заявили, що вони поверталися до табору, коли потрапили під атаку.

Пошуки ускладнюють бої

Для встановлення місця перебування військових направили вертольоти, однак по них також відкрили вогонь. У заяві сальвадорської армії зазначили, що неодноразові спроби наблизитися до району суходолом і з повітря ускладнює інтенсивність боїв.

Сили придушення банд повідомили, що оцінюють ситуацію, та порадили жителям залишатися вдома. Це перший великий напад на міжнародні сили від початку їхніх операцій цього року.

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Засідання Радбезу ООН

Рада Безпеки ООН планувала провести в понеділок засідання щодо Гаїті, де напад на підтримувані ООН сили, як очікувалося, мав стати однією з головних тем. Сили придушення банд офіційно розпочали операції 1 червня, але поки діють з обмеженими можливостями. За даними ООН, повної оперативної спроможності вони мають досягти до кінця року.

Наразі на Гаїті перебувають понад 1,5 тисячі військових контингенту, зокрема з Чаду, Ямайки та Гватемали. Відповідальність за атаку ніхто не взяв. Район, де був уражений бронеавтомобіль, контролюють угруповання Kraze Barye та 400 Mawozo; їхні лідери Вітельом Інокан і Ланмо Санджу перебувають під санкціями ООН і США.

За оцінкою джерела, озброєні угруповання контролюють близько 70% Порт-о-Пренса. Від січня до середини вересня на Гаїті щонайменше 5 700 людей загинули або зазнали поранень через насильство, ще 230 осіб були викрадені.

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