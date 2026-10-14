На Генасамблеї ООН Україна, ЄС та 47 держав закликали негайно повернути Запорізьку АЕС

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На загальних дебатах Першого комітету 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Україна разом із 47 державами-партнерами та Європейським Союзом оприлюднили спільну заяву, у якій рішуче засудили російську агресію, ядерну риторику Кремля та удари по цивільній енергетичній інфраструктурі.

Підписанти підтвердили суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, наголосивши на неприпустимості будь-яких територіальних здобутків, отриманих шляхом застосування сили. У документі зазначено, що окупація, мілітаризація Запорізької АЕС та спроби її незаконного перезапуску створюють колосальні ризики для міжнародної ядерної безпеки.

Учасники заяви висунули вимоги до рф:

* Негайно та безумовно припинити вогонь.

* Вивести з території ЗАЕС усіх військових і сторонній персонал та повернути станцію під повний контроль компетентних органів України.

* Негайно звільнити всіх незаконно затриманих українських працівників станції.

* Припинити спроби запуску реакторів ЗАЕС під час окупації.

Крім того, країни засудили військову допомогу «рф» з боку Білорусі, Ірану та КНДР і підтвердили наміри притягнути винних до відповідальності за воєнні злочини та завдані збитки.

Джерело: спільна заява, Енергоатом.

На 70-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 63 країни підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Документ, зокрема, передбачає виведення несанкціонованого російського військового та іншого персоналу із Запорізької АЕС і відновлення повного суверенного контролю України над станцією.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направить місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для роботи українських атомних електростанцій.

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