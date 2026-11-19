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Під час візиту до китайського Шеньчженя лідери США, Росії та Китаю користувалися різними представницькими лімузинами.

Дональд Трамп пересувався на американському Cadillac One, відомому під назвою The Beast («Звір»). Це спеціально захищений президентський автомобіль виробництва General Motors.

Сі Цзіньпін користувався китайським лімузином Hongqi N701. Назва марки перекладається як «Червоний прапор». Автомобіль розроблений спеціально для керівництва Китаю.

Володимир Путін прибув на російському Aurus Senat. Цей лімузин він використовує з 2018 року та бере із собою під час закордонних поїздок.

Джерело: Sky News.

Президент Сі Цзіньпін та президент Трамп зустрілися в Шеньчжені —Anadolu Agency

Відео: Трамп уперше публічно назвав Путіна другом і запізнився до Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, Трамп і Путін завершили зустріч у Шеньчжені без спільної заяви для преси.

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