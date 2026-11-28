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Поблизу узбережжя Канарських островів, що належать Іспанії, рятувальники виявили човен із мігрантами. Щонайменше 14 людей загинули.

На борту судна перебували близько 100 осіб. Спочатку рятувальники повідомляли про виявлення 8–10 тіл, а шістьох людей у тяжкому стані евакуювали вертольотом до лікарні.

Згодом кількість загиблих уточнили — щонайменше 14 мігрантів. Обставини трагедії та остаточна кількість постраждалих уточнюються.

Джерело: Reuters.

Біля іспанського канарського острова Ель-Єрро щонайменше вісім людей загинули на човні з мігрантами. Приблизно за 72 кілометри на південь від острова берегова охорона врятувала близько 100 осіб.

На іспанський канарський острів Ель Ієрро за один день прибули 2100 мігрантів на 15 човнах. Це найвищий добовий показник від початку спостережень на острові.

У першій половині листопада на іспанські Канарські острови прибули понад 11 тисяч мігрантів — це більше, ніж за такий самий період торік. Потік людей, які перетинають Атлантичний океан із Західної та Північної Африки, посилив тиск на служби прийому та екстреної допомоги на островах архіпелагу.

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