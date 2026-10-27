На Кіпрі Фатму Унал засудили на п’ять років за підроблення та інші злочини — Cyprus Mail

У Нікосії на Кіпрі Фатму Унал, давню близьку знайому очільника уряду турецьких кіпріотів Унала Устела, засудили до п’яти років ув’язнення. Її визнали винною за 16 епізодами підроблення документів та інших пов’язаних злочинах, повідомляє Cyprus Mail.

Диплом університету

За даними видання, вирок пов’язаний з отриманням Унал диплома Університету медичних і соціальних наук Кіпру в Морфу обманним шляхом. Виконувач обов’язків директора університету Мехмет Алтунташ під час процесу пояснив послідовність змін у базі даних закладу.

За його словами, Унал уперше зареєстрували в онлайн-системі університету 9 вересня 2021 року. Наступного дня дату її офіційного зарахування змінили на весняний семестр того самого року, після чого її внесли до двох курсів цього семестру та виставили прохідні оцінки.

Наступне втручання в базу даних, за словами Алтунташа, відбулося 28 жовтня 2021 року: Унал самостійно обрала чотири курси осіннього семестру. Згодом, 22 вересня 2022 року, її профіль змінили так, щоб він свідчив про проходження всіх потрібних дисциплін і виконання інших умов для випуску.

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Реакція на вирок

У базі даних датою завершення навчання було зазначено 15 червня 2022 року — більш як за три місяці до реєстрації Унал на більшість курсів. Алтунташ повідомив, що після цього звернувся до поліції.

Оголошення вироку відбулося у переповненій залі суду, а родичі Унал емоційно відреагували на рішення. Кілька очевидців заявили, що пляшку з водою кинули в бік голови головної редакторки газети Ozgur Gazete Пінар Барут. Вона очолила групу журналістів і юристів, яка звернулася до поліції зі скаргою на насильство в будівлі суду.

Під час слухань також неодноразово згадували Зію Озтюрклера. У березні поліція розпочала розслідування тверджень про те, що він нібито змушував працівників університету видавати дипломи його політичним союзникам за неправдивих обставин.

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