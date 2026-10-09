На Кіпрі міграційні потоки скоротилися на 90%, заявив заступник міністра — Cyprus Mail

На Кіпрі міграційні потоки скоротилися на 90%, заявив заступник міністра міграції Ніколас Іоаннідес під час дискусії в Університеті Нікосії. За його словами, управління міграцією потребує балансу між захистом прав людини та державними інтересами, повідомляє Cyprus Mail.

Заходи щодо системи притулку

Іоаннідес сказав, що влада також збільшила кількість повернень і прагне створити стійку систему надання притулку. За його словами, це має дати змогу надавати шукачам притулку належну підтримку та захист.

Посадовець нагадав, що Кіпр, Греція, Італія та Іспанія зазнали значного тиску як країни першого прибуття під час міграційної кризи 2015–2016 років. Він пов’язав це, зокрема, з недоліками й дисбалансами правил, що діяли на той час.

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За словами Іоаннідеса, ці виклики сприяли розробленню Пакту Європейського Союзу щодо міграції та притулку, який почали застосовувати в червні 2026 року.

Заяви про морське право

Під час тієї ж дискусії Іоаннідес торкнувся питань морського права та розмежування морських зон у Східному Середземномор’ї. Він заявив, що Туреччина, хоча й не є стороною Конвенції ООН з морського права, користується правами з її положень і зобов’язана дотримуватися відповідних обов’язків, як і інші держави, що не приєдналися до конвенції, зокрема Ізраїль і Лівія.

Також посадовець заявив, що Туреччина претендує на половину Егейського моря та все Східне Середземномор’я. Він наголосив, що Греції або іншій державі не потрібно попередньо проголошувати виключну економічну зону для освоєння підводних ресурсів, а оголошення морського повідомлення Navtex саме по собі не обмежує суверенних прав іншої країни.

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