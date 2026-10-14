На Кіпрі очікують нового зростання цін на пальне — Cyprus Mail

На Кіпрі найближчими днями ціни на пальне можуть знову зрости, а роздрібна вартість дизеля сягнула найвищих рівнів. Про це заявив голова асоціації власників автозаправних станцій Саввас Прокопіу, повідомляє Cyprus Mail.

Ціни на нафту та податки

За словами Прокопіу, останніми днями ціна нафти Brent стабілізувалася на рівні трохи більш як 100 доларів за барель. Станом на другу половину дня 14 жовтня вона становила 105,80 долара за барель.

Він зазначив, що ціни на пальне, як очікується, продовжать зростати через складові оптової ціни, зокрема податок на додану вартість. Прокопіу також заявив, що значна частина цих надходжень потрапляє до державної скарбниці.

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Вартість бензину і дизеля

Середня роздрібна ціна літра бензину А-95 на Кіпрі становила 1,759 євро. Найвищу ціну — 1,829 євро за літр — зафіксували на трьох АЗС: Shell у селі Тімі в окрузі Пафос, Petrolina в передмісті Нікосії Лація та Eni в передмісті Нікосії Строволос. Найнижча ціна на бензин становила 1,669 євро за літр на АЗС Fill 'n' Go в селі Пірга округу Ларнака.

Середня ціна дизеля становила 2,019 євро за літр. Найдорожче дизельне пальне продавали за 2,126 євро на АЗС Petrolina на набережній Лімасола, а найнижча ціна — 1,939 євро за літр — була на станції Fill 'n' Go у Пірзі.

Прокопіу закликав Міністерство фінансів підтримати вразливі групи населення та фахівців, для яких пальне є основною статтею витрат. Він також запропонував подвоїти субсидію на опалювальне паливо для жителів гірських районів. 30 вересня уряд знизив акциз на опалювальне паливо із 7,4 до 2,1 євроцента за літр, однак у матеріалі не уточнюється, що саме означатиме запропоноване подвоєння субсидії.

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