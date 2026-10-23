На Кіпрі подали позов до PepsiCo на €144 млн через фабрику у Фамагусті — Cyprus Mail

Компанії CyproFruta та Cyprus Farming Ltd подали до окружного суду Нікосії позов проти PepsiCo та інших відповідачів, вимагаючи загалом €144 млн у справі щодо фабрики у Фамагусті на півночі Кіпру. Позивачі стверджують, що підприємство та земельну ділянку використовували без їхнього дозволу з 1981 року.

Позов проти 12 відповідачів

Як повідомляє Cyprus Mail з посиланням на газету Politis, позов подали кілька днів тому. Власники CyproFruta та Cyprus Farming Ltd володіли фабрикою, розташованою у Фамагусті.

Серед 12 відповідачів названо PepsiCo зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, її підрозділ у Стамбулі, а також керівників Ektam Kıbrıs і пов’язаних компаній. Позивачі вимагають €135 млн компенсації за втрату користування підприємством і втрачений прибуток, а також €9 млн орендної плати.

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Виробництво напоїв

За даними видання, Ektam Kıbrıs Ltd з 1981 року використовує фабрику та земельну ділянку для виробництва напоїв під брендами Pepsi, Pepsi Max, 7UP і Mirinda. Компанію заснували у 1981 році, вона є ексклюзивним ботлером і дистриб’ютором продукції PepsiCo International на півночі острова.

Заявлена сума охоплює період від 1981 року до 30 вересня 2026 року. У лютому 2026 року позивачі через адвокатів надіслали 12 компаніям і особам вимогу припинити використання фабрики. За інформацією Politis, її проігнорували, після чого було подано позов. Серед названих у справі осіб і компаній — Semsi Kazim Erkman, Sibel Erkman, Eda Erkman, Gungor Sipahioglu та Infima Holding, раніше відома як Tamek Holding AS.

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