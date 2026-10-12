На Кіпрі повідомили про підпали й пограбування за участю дітей під опікою — Cyprus Mail

На Кіпрі поліція повідомила про підпали, пограбування та інші тяжкі правопорушення за участю дітей, які перебувають під державною опікою. Це питання в понеділок розглянув парламентський комітет з прав людини, де також ішлося про переповненість закладів, нестачу працівників і прогалини у спеціалізованій допомозі, повідомляє Cyprus Mail.

Комітет очікує пояснень від служб

Комітет раніше надав відповідальним органам місяць, щоб пояснити, яких заходів вони вживатимуть для розв’язання проблем у закладах для дітей під державним захистом. Голова комітету, депутат від партії AKEL Христос Христофідес, розкритикував служби, які не відповіли на запитання, поставлені на попередньому засіданні.

За його словами, комітет повторно збереться до завершення року, щоб оцінити прогрес. Також він має намір домогтися зустрічі з дітьми, які перебувають під опікою держави, аби безпосередньо почути про їхній досвід.

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Спеціалізована підтримка для дітей

Представник поліції на засіданні заявив, що було підготовлено дослідження щодо правопорушень серед неповнолітніх. Водночас ці інциденти реєструють як кримінальну діяльність, а не як делінквентну поведінку, оскільки йдеться про підпали, пограбування та інші серйозні правопорушення.

Директорка служб соціального забезпечення Марія Кіратці повідомила, що триває розробка спеціалізованої міждисциплінарної підтримки для підлітків і дітей у закладах захисту. На засіданні також обговорили пропозицію заступниці міністра соціального забезпечення Тіни Павлу створити захищені терапевтичні заклади для дітей зі складнішими потребами. Кіратці зазначила, що вже почалися обговорення механізму реалізації цієї ініціативи.

Учасники засідання висловилися за менші заклади сімейного типу, які, на їхню думку, можуть забезпечити дітям кращу якість життя. Міністерство охорони здоров’я також створює робочу групу для поліпшення обміну інформацією між службами та формування єдиного цифрового запису для кожної дитини. Окремо порушувалося питання гострої нестачі працівників у службах психічного здоров’я.

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