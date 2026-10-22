На Кіпрі працівники освітніх програм проведуть 24-годинний страйк — Cyprus Mail

На Кіпрі працівники всіх програм підтримки міністерства освіти, зокрема освітніх і технічних курсів, проведуть у п’ятницю 24-годинний страйк. Причиною вони називають невиконання урядом зобов’язань та відсутність розв’язання проблем із працевлаштуванням, повідомляє Cyprus Mail.

Вимоги профспілок

Профспілки SEK і PEO у спільній заяві вимагали письмових відповідей і практичних рішень. Вони попередили, що в разі невиконання вимог можуть провести ще один страйк, який потенційно стане безстроковим, а також організувати 2 листопада акцію протесту біля президентського палацу.

За словами профспілок, запланований на 5 жовтня страйк відклали на два тижні на прохання міністра освіти. Водночас суттєвого прогресу за цей час, як вони стверджують, не було досягнуто.

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Питання доходів і вакансій

Представники SEK і PEO заявили, що сотні працівників не мають доходу від травня. Ще частина людей, за їхніми словами, втратила роботу через те, що постійні вчителі працюють понаднормово.

Серед основних вимог — виплата літньої надбавки заднім числом за червень—серпень 2026 року, заповнення вакансій за строковими контрактами на 2026–2027 навчальний рік і скасування обмежень на додаткову роботу за умови дотримання встановленого законом 48-годинного ліміту. Профспілки поклали відповідальність за можливу ескалацію ситуації на уряд.

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