На Кіпрі ціни на окремі товари знизилися приблизно на 5% — Cyprus Mail

На Кіпрі роздрібні ціни на деякі споживчі товари знизилися приблизно на 5% після запровадження нульової ставки податку на додану вартість. Зміни зафіксувала Служба захисту прав споживачів при міністерстві торгівлі, повідомляє Cyprus Mail.

Які товари підпали під нульову ставку

Нульову ставку ПДВ застосували з 12 жовтня до п'яти категорій товарів: хліба, молока, кави, цукру та дитячого харчування. Захід є частиною урядового пакета підтримки, спрямованого на подолання вартості життя, і діятиме до 31 травня 2027 року.

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Служба захисту прав споживачів проаналізувала вибірку товарів із цих категорій у великих супермаркетах, а також інформацію з платформи e-kalathi. За результатами перевірки ціни на відібрані позиції скоротилися на 5%.

Моніторинг цін продовжать

У відомстві наголосили, що результати відображають лише поточний стан ринку. Нульова ставка ПДВ не гарантує незмінності цін у наступні місяці, оскільки на них також впливають виробничі та постачальні витрати, вартість сировини, транспортування і рівень конкуренції. Служба заявила, що продовжить стежити за роздрібним ринком.

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