На Кіпрі UBP відхилила всі 17 скарг на результати праймеріз — Cyprus Mail

На Кіпрі найбільша партія турецько-кіпрської громади UBP відхилила всі 17 скарг на попередні результати праймеріз. Голосування відбулося в суботу та мало визначити кандидатів партії на законодавчих виборах турків-кіпріотів у грудні, повідомляє Cyprus Mail.

Наслідки для чинних членів законодавчого органу

Рішення може означати завершення політичної кар'єри голови «парламенту» турків-кіпріотів Зії Озтюрклера, якого не обрали кандидатом у його виборчому окрузі Морфу. Також до списку UBP не потрапили чинні члени законодавчого органу Емрах Єшилірмак у Трікомо та Фиртина Каранфіл у Лефці.

Ще один чинний представник UBP Хакан Дінчюрек рано в неділю заявив, що не балотуватиметься на переобрання, оскільки вважає результати голосування сфальсифікованими. Він також подав у відставку з посади «міністра охорони здоров'я». Озтюрклер, який оскаржував підсумки праймеріз, заявив, що поважатиме остаточне рішення та довіряє членам партії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заяви про можливі порушення

Редіф Нурель, який сподівався потрапити до списку UBP у Кіренії, заявив, що в урнах бракує близько 3 тисяч голосів. За його словами, ще приблизно 3 тисячі цифрових голосів нібито подали від імені членів партії, які не прибули на голосування. Нурель поклав відповідальність за систему на генерального секретаря партії Ахмета Савашана та закликав до його арешту. Ці твердження не були підтверджені в матеріалі.

Опозиційна партія TDP подала скаргу до Вищої виборчої ради турків-кіпріотів. Генеральний секретар TDP Редіф Екінджі та кандидатка в Нікосії Деніз Бірінджі закликали провести повний перерахунок голосів у присутності членів колегії адвокатів турків-кіпріотів, розслідувати заяви про можливі фальсифікації та підкуп, а також призупинити прийняття виборчого списку UBP до завершення розслідування.

Лідер UBP і «прем'єр-міністр» турків-кіпріотів Унал Устел у понеділок перебував у Туреччині, де зустрівся з віцепрезидентом Джевдетом Їлмазом, міністром закордонних справ Хаканом Фіданом і міністром оборони Яшаром Гюлером. Публічно він не коментував звинувачень щодо підрахунку голосів. Його офіс повідомив, що Устел обговорював із Їлмазом наступний фінансовий протокол турків-кіпріотської влади з Туреччиною, а з Фіданом — кіпрське питання.

Читай нас у