На Кіпрі відхилили обидві заявки на будівництво дороги Пафос — Поліс — Cyprus Mail

На Кіпрі тендерна рада одноголосно відхилила обидві заявки на проєктування та будівництво першої черги дороги між Пафосом і Поліс-Хрисохусом. Міністерка транспорту Еві Цолакі повідомила про це парламентському комітету з фінансів, назвавши рішення очікуваним, пише Cyprus Mail.

Одну із заявок відхилили через відсутність важливої документації, іншу — через те, що її вартість суттєво перевищила початкову оцінку проєкту.

Пропозиції на десятки мільйонів євро дорожчі

Найнижчу пропозицію подала Cyfield Construction — 124,85 млн євро без ПДВ. Компанія Araco Construction у спільному підприємстві з Geostroy запропонувала 128,94 млн євро.

Міністерство оцінювало вартість робіт у 90,2 млн євро. Таким чином, заявки були вищими за розрахункову суму на 34,65 млн і 38,74 млн євро відповідно — приблизно на 40%. Коли пропозиції оприлюднили у квітні, міністерство пояснювало розрив загальним зростанням вартості будівництва та матеріалів упродовж останніх років.

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Влада розглядає інший шлях реалізації

Тендер передбачав проєктування та спорудження приблизно 15,5-кілометрової ділянки від Айя-Марінуди до Струмбі. Дорогу планували відкрити з двома смугами руху та резервом для розширення до чотирьох. Початковий план також включав п’ять мостів, два тунелі, чотири шляхопроводи та 12 підземних переходів.

За словами Цолакі, уряд не відмовляється від будівництва дороги. Вона скликала зустріч для обговорення подальших варіантів, зокрема спорудження чотирисмугової магістралі. Департамент громадських робіт передав свої пропозиції 16 вересня, а міністерка має визначити можливі витрати та графік робіт.

Первісний графік передбачав завершення дороги до січня 2026 року, однак цей термін уже минув. Депутати під час засідання комітету розкритикували перебіг проєкту та закликали представити альтернативний план із реалістичними строками.

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