На Кіпрі внесли законопроєкт про розширення права на допомогу дітям — Cyprus Mail

На Кіпрі внесли законопроєкт про зміну критеріїв призначення допомоги на дітей. Завдяки послабленню критеріїв оцінювання доходів право на виплати можуть отримати ще близько 2 тисяч сімей, у яких виховуються 2,8 тисячі дітей, повідомляє Cyprus Mail.

Зміна критеріїв доходу

Заступниця міністра соціального забезпечення Тіна Павлу заявила, що запропоновані зміни передбачають підвищення допомоги на дітей на 5–10%. Розмір виплати залежатиме від категорії, до якої віднесено сім’ю.

Ключова зміна стосується критеріїв доходу родини. Раніше навіть незначне збільшення доходів могло призвести до повного припинення виплати. Запропоновані зміни мають скасувати таку практику.

За словами Павлу, сукупні витрати уряду на реалізацію ініціативи становитимуть 12,5 мільйона євро. Вона також зазначила, що законопроєкт спрямований на підтримку сімей із дітьми, а не є окремим заходом для подолання низької народжуваності.

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Павлу сказала, що дослідження, проведені в ЄС, не засвідчили впливу політики виплат на демографічні показники. Вона додала, що в Канаді та Норвегії серед чинників, які можуть сприяти підвищенню народжуваності, називали безкоштовну освіту та консультування батьків.

Критика з боку опозиції

Депутат від партії АКЕЛ Йоргос Кукумас назвав урядові пропозиції недостатньо дієвими. На його думку, навіть підвищення на 10% для малозабезпечених сімей не покриє й половини зростання цін на товари першої необхідності за останні кілька років.

Кукумас також заявив, що Кіпр витрачає на підтримку сімей і дітей менш як 1% ВВП, що, за його словами, становить менш ніж половину середнього показника ЄС. Він додав, що зміни не охоплять тисячі сімей з однією дитиною та не відповідають передвиборчим обіцянкам Нікоса Христодулідіса.

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