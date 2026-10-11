На Кіпрі запускають новий директорат проти оргзлочинності — Cyprus Mail

На Кіпрі в понеділок повноцінно запрацює новий директорат із боротьби з організованою злочинністю, який називають «кіпрським ФБР». Його очолить Христос Андреу. Основним завданням структури буде ліквідація цілих злочинних мереж та їхніх фінансів, а не переслідування окремих правопорушників.

Президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс заявив, що новий орган змінить підхід держави до протидії тяжким злочинам. У записаному зверненні він сказав, що директорат створено за зразком таких структур, як Європол і ФБР. За його словами, орган має об'єднати під одним командуванням основні оперативні можливості поліції та посилити співпрацю з європейськими й міжнародними правоохоронними органами, повідомляє Cyprus Mail.

Структура нового органу

До складу директорату увійдуть чотири піддиректорати: розвідки та спеціальних операцій, боротьби з наркотиками, розслідування організованої злочинності, а також стратегічного аналізу й міжнародних відносин. У поліції заявили, що структура фактично працювала протягом кількох місяців, а щонайменше чотири її справи вже перебувають у судах.

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Доступ до комунікаційних даних

Керівник поліції Фемістос Арнаутіс раніше зазначав, що правоохоронцям бракує важливого інструменту: на Кіпрі немає закону, який дозволяв би перехоплювати телефонні розмови. Він назвав це слабким місцем розслідувань. За його словами, перехоплення мали б здійснювати за рішенням суду, яке мав би схвалити генеральний прокурор, і за незалежного нагляду.

Міністр юстиції Костас Фітіріс запропонував внести зміни до статті 17 Конституції, щоб розширити доступ до комунікаційних даних у справах про тяжкі злочини. Андреу, посилаючись на європейську оцінку, заявив, що близько 85% із 731 найнебезпечнішої злочинної мережі в Європі використовують легальний бізнес для ведення або приховування своєї діяльності.

Власної будівлі директорат поки не має. У бюджеті міністерства юстиції на наступний рік передбачено 4 842 500 євро на придбання приміщення на вулиці Іфігеніас поблизу проспекту Нікіс у Нікосії.

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