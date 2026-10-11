На копальні в Судані повідомили про десятки загиблих від авіаударів — The Rio Times

На кустарній золотій копальні Аль-Акідат у штаті Річковий Ніл на півночі Судану 10 жовтня сталися авіаудари. За даними The Rio Times, яке посилається на Sudan Tribune, внаслідок ударів могли загинути десятки старателів, ще щонайменше 20 людей доправили до ринку Аль-Ансарі для надання допомоги.

Удари біля кордону з Єгиптом

Старатель Мергані Малік розповів Sudan Tribune, що невстановлені військові літаки завдали понад п’ять ударів по ділянках видобутку золота в районі Північний Ваді. Копальня Аль-Акідат розташована поблизу ринку Аль-Ансарі, неподалік кордону з Єгиптом.

За словами Маліка, кількість загиблих і поранених остаточно не встановлена. Він також заявив, що після ударів тисячі старателів утекли в гори, де немає питної води. Sudan Tribune повідомило, що працівники копалень публікували відео та фотографії постраждалих із місця події.

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Подібний напад у червні

Цей район уже зазнавав ударів 16 та 17 червня. Тоді Radio Dabanga повідомляло, що літаки, які підозрювали у належності Єгипту, атакували копальні приблизно за 20 кілометрів від кордону; рейди супроводжувала наземна операція. За свідченнями вцілілих, у червні загинули понад 50 суданських старателів.

Єгипетська армія в червні визнавала проведення кампанії проти контрабанди наркотиків, нерегулярної міграції та нелегального видобутку золота поблизу південного кордону. Водночас відповідальність за удари 10 жовтня ніхто не взяв, а суданська влада станом на вечір того дня не коментувала повідомлення.

За даними Sudan Tribune, у кустарному видобутку золота в Судані зайнято понад два мільйони людей. Цей сектор суттєво зріс після початку війни між суданською армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки у квітні 2023 року.

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