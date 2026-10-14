На кораблі ВМС Австралії знайшли пристрій для відеозапису — The Guardian

На борту корабля Королівських військово-морських сил Австралії HMAS Leeuwin у Кернсі, штат Квінсленд, виявили пристрій для відеозапису. Міністерство оборони Австралії повідомило, що про знахідку стало відомо 11 жовтня 2026 року, коли судно перебувало в порту.

Інцидент передали до Спільного підрозділу військової поліції, а оборонне відомство співпрацює з цивільними правоохоронцями. У міністерстві заявили, що серйозно ставляться до справи та не терплять неприйнятної поведінки в будь-якій формі.

Корабель залишили в порту

HMAS Leeuwin залишився в Кернсі, щоб забезпечити проведення розслідування та надати негайну підтримку членам екіпажу. У відомстві наголосили, що добробут людей є пріоритетом, однак не стали надавати додаткових деталей через розслідування та необхідність захисту приватності постраждалих.

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Про це повідомляє The Guardian. Видання зазначає, що оборонне відомство не уточнило точне місце розташування пристрою на кораблі.

Заява сенаторки

Того ж дня сенаторка Джекі Лембі заявила в Сенаті, що отримала повідомлення від колишнього військовослужбовця флоту. За її словами, приховані камери нібито виявили в душових для жінок на HMAS Leeuwin, а судно нібито не виходило в море на час перевірки.

Лембі також передала твердження про можливе завантаження відеоматеріалів до інтернету до виявлення камер. Ці твердження сенаторки не були окремо підтверджені Міністерством оборони. Відомство також не відповіло безпосередньо на запитання про можливе встановлення причетної особи, інші подібні випадки на об'єктах флоту чи можливе поширення записів онлайн.

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