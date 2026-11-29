У неділю, 29 листопада, на грецький острів Крит за ніч і ранок прибули 2027 мігрантів із Лівії. Міністр міграції Греції Танос Плевріс назвав це найбільшою кількістю прибуттів за один день від початку 2026 року. Ще близько 600 людей, за наявними даними, можуть перебувати неподалік острова.

Після кількох днів відносного затишшя потік людей із Лівії знову почав збільшуватися в четвер, а в ніч проти неділі та вранці досяг піку. Міністр міграції Греції Танос Плевріс підтвердив, що 2027 прибулих за такий короткий час — рекордний показник цього року. Водночас ситуація може ускладнитися: за оцінками, ще приблизно 600 мігрантів перебувають у морі неподалік Криту.

Загалом від початку 2026 року на острів прибули понад 25 тисяч мігрантів. Це значна частина від загальної кількості людей, які перетнули кордони Греції морем і сушею. За даними видання, від 1 січня до країни потрапили щонайменше 41 тисяча мігрантів.

Чому Крит не справляється з напливом людей

Більшість новоприбулих — вихідці з країн Близького Сходу, Бангладеш та Африки. Вони намагаються дістатися Європи в пошуках безпечнішого життя та кращих можливостей. Для цього люди платять контрабандистам, які перевозять їх через море на невеликих і часто ненадійних човнах. Такий маршрут становить серйозну небезпеку для самих мігрантів. Переповнені човни можуть опинитися в аварійній ситуації, а люди — без належних засобів безпеки та допомоги.

Велика кількість прибулих створила значне навантаження на пункти прийому на Криті. Місць для всіх не вистачає, тому сотні людей змушені залишатися просто неба. Тимчасові табори виникли, зокрема, в Іракліоні та місті Ієрапетра на сході острова.

Греція готує перевезення мігрантів на материк

Міністр міграції Танос Плевріс звинуватив адміністрацію східної частини Лівії в тому, що вона недостатньо контролює човни з мігрантами. За його словами, минулого тижня місцева влада була зосереджена на атаках безпілотників по російських військово-морських цілях у Лівії, а перевірці човнів приділяла менше уваги. Уряд Греції планує частину новоприбулих вивезти з Криту до центрів розміщення на материковій частині країни. Також влада має намір пришвидшити створення нового приймального центру на околиці Іракліона.

Це має допомогти зменшити навантаження на наявні пункти прийому та впоратися з потоком людей, який за останні дні різко зріс. Водночас ситуація залишається напруженою, адже поблизу острова можуть перебувати ще сотні мігрантів. Про різке зростання кількості мігрантів повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

Грецька берегова охорона 28 листопада дістала тіла двох мігрантів і врятувала 41 людину поблизу острова Гавдос у Середземному морі. Протягом дня рятувальники також доправили на берег ще близько тисячі мігрантів із човнів поблизу Криту, провівши понад десяток окремих операцій.

У Греції заступник міністра внутрішніх справ Вангеліс Ліакос подав у відставку після повідомлень, що компанії його двох сестер отримали прямі державні контракти на понад 1,4 млн євро.

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