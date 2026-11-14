На матчі Румунія — Польща петарда впала в зоні для фотокореспондентів — Interia Sport

Під час матчу Ліги націй між збірними Румунії та Польщі в Бухаресті петарда, кинута вболівальниками, впала в зоні для фотокореспондентів. До цього в секторі найактивніших румунських фанатів за одними з воріт запалили фаєри, повідомляє Interia Sport.

Свист під час розминки

Польських футболістів освистали ще під час виходу на розминку. Господарі також відповідали свистом, коли польські вболівальники двічі виконали пісню на підтримку своєї команди. На матч прибула численна група фанатів із Польщі.

Після падіння петарди ситуація на стадіоні швидко заспокоїлася. У подальші хвилини румунські вболівальники, за даними видання, обмежувалися підтримкою своєї збірної та реакціями на перебіг гри.

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Понад 40 тисяч проданих квитків

За кілька днів до матчу було продано понад 40 тисяч квитків. Журналіст румунського порталу GSP.RO Андрей Крайцою зазначав, що це був останній домашній матч року для Румунії, а національна команда зберігає значну підтримку навіть у складні періоди.

Попередня зустріч команд у Варшаві, яка відбулася трохи більш як місяць тому, завершилася перемогою Польщі з рахунком 6:0. У тому матчі румунська збірна більшу частину гри провела в меншості.

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