На Маврикії закрили школи після заворушень через стрілянину поліцейського — TimesLIVE

На Маврикії у вівторок тимчасово закрили школи в окремих районах після нічних заворушень, що почалися через поранення молодої жінки поліцейським. Про це повідомляє TimesLIVE.

Поранення жінки

За даними місцевих медіа, сержантові поліції попередньо висунули обвинувачення у зв’язку зі стріляниною в 27-річну Елоді Томас. Обставини, що передували інциденту, не уточнюються.

Томас дістала поранення в п’ятницю ввечері, коли поверталася з роботи у фургоні в житловому районі на південь від столиці. Міністр охорони здоров’я Аніл Бачу заявив, що жінці успішно провели операцію з вилучення кулі.

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Протести та робота установ

У понеділок увечері протестувальники палили шини та перекривали дороги в кількох частинах країни, після чого туди направили поліцію. Правоохоронці не коментували саму стрілянину, однак повідомили про розслідування.

Канцелярія прем’єр-міністра заявила, що ситуація нормалізувалася, а всі служби державного сектору працюватимуть у звичайному режимі. Міністерство освіти не назвало дату відновлення занять у закритих школах і пообіцяло надати оновлену інформацію пізніше. Громадські заворушення на острові в Індійському океані трапляються рідко.

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