Для мільйонів шанувальників Меттью Перрі назавжди залишиться Чендлером Бінгом із культового серіалу «Друзі» – героєм із неповторним сарказмом, незграбними жартами та самоіронією. Водночас для його рідних актор був набагато більшим, ніж просто зіркою популярного ситкому.

Через три роки після смерті голлівудського актора на його могилі замінили меморіальну табличку. Зокрема, з неї прибрали символічне відсилання до серіалу «Друзі».

Який вигляд зараз має могила Меттью Перрі

Журналісти видання відвідали кладовище Forest Lawn Memorial Park на Голлівудських пагорбах, де похований актор, та помітили зміни.



Попередню меморіальну табличку, яка з'явилася лише в січні 2026 року, замінили більшою. На старій, окрім повного імені актора та дат його народження і смерті, був напис "Much Loved – Friend" ("Палко люблений друг"), який відсилав до легендарного ситкому.

Тепер напис змінили. У верхній частині нової таблички викарбувано "Спочивай", а в нижній – "Ми любимо тебе всім серцем".

Причини заміни меморіальної таблички наразі невідомі.

Нагадаємо, що відомий американський актор Меттью Перрі, зірка серіалу «Друзі», помер у віці 54 років.

У справі смерті актора Меттью Перрі суд у Лос-Анджелесі виніс вирок одному з ключових фігурантів — консультанту Еріку Флемінгу, який постачав кетамін перед трагедією.

