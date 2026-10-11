На Окінаві за підозрою у вбивстві затримали морпіха США — Channel NewsAsia

На японському острові Окінава американського морського піхотинця заарештували за підозрою у вбивстві 39-річної жінки в готелі міста Наха та викраденні її гаманця. Справа спричинила обурення серед жителів острова й поновила дискусію щодо значної військової присутності США в регіоні, повідомляє Channel NewsAsia.

За даними поліції, морпіх проходив службу на Окінаві. Місцеві медіа повідомили, що жінку задушили, а сам військовий заперечує висунуті проти нього звинувачення.

Реакція жителів Окінави

Жителька острова Такако Каказу заявила AFP, що після цього випадку хоче, аби американські військові залишили Окінаву. За її словами, мешканці острова відчувають гнів і страх через черговий імовірний інцидент за участю представника американських сил.

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23-річна працівниця кафе Аїрі Хіане розповіла, що її першою реакцією було відчуття повторення подібної ситуації. Вона зазначила: якщо військова присутність США на острові зберігатиметься, військові мають дотримуватися правил. Водночас Хіане визнала, що вимагати повного виведення американських сил складно.

Роль американських баз

Інші жителі Окінави наголосили, що американці важливі для місцевого бізнесу. Доходи, пов’язані з військовими базами, становлять близько 5% сукупного річного доходу регіону, а прихильники баз вказують, що вони створюють робочі місця.

Японія, яка має пацифістську конституцію, також покладається на військову силу США як на чинник стримування потенційного нападу. Після арешту морпіха американським силам на 48 годин заборонили вживати алкоголь. Власник бару в Нахі Стівен Батлер заявив, що обмеження вже позначилося на його закладі, але відносини між місцевими жителями та іноземцями на острові загалом залишаються добрими.

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