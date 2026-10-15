На острові Маккуорі у зразках морського слона та чайки виявили H5 — ABC News Australia

В Австралії, на субантарктичному острові Маккуорі, у зразках, взятих у південного морського слона та водоростевої чайки, виявили пташиний грип H5. Острів розташований у Південному океані приблизно за 1 500 кілометрів на південний схід від Гобарта, повідомляє ABC News.

Результати тестування

Зразки повернули з острова разом із його персоналом та протестували після цього. Міністр довкілля та зміни клімату Тасманії Гай Барнетт заявив, що це перший зареєстрований випадок виявлення вірусу в морського ссавця у штаті.

Федеральна міністерка сільського господарства Джулі Коллінз повідомила парламенту, що зразки ще трьох видів — поморників, велетенських буревісників і пінгвінів — дали негативний результат. За її словами, ознак масової загибелі тварин на острові наразі не виявили. Зразки морського слона та чайки також мають додатково дослідити в лабораторії CSIRO.

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Побоювання за дику природу

Маккуорі — об’єкт Світової спадщини, де мешкають до 4 мільйонів морських птахів і близько 100 тисяч тюленів. У серпні ABC повідомляло, що Австралійський антарктичний відділ планував вивезти персонал з острова через психологічний ризик, пов’язаний із можливим спостереженням масової загибелі тварин.

Влада Тасманії закликала громадськість повідомляти про хворих або мертвих птахів і уникати контакту з ними.

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