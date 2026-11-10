На переговорах в Абу-Дабі будуть присутні керівники ФСБ, що готували вторгнення в Україну

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Росія направила на тристоронні переговори з Україною та США, заплановані на 9–11 листопада в ОАЕ, двох співробітників ФСБ. Один із них увійшов до основного складу делегації, інший — до експертної групи. За даними російських джерел, обидва брали участь у підготовці вторгнення в Україну.

Обидва пов'язані з діяльністю російських спецслужб проти України, зокрема зі збором розвідданих напередодні повномасштабного вторгнення та операціями проти українських розвідників.

Дмитро Мінаєв увійшов до експертної групи. Він обіймає посаду першого заступника керівника служби та керівника департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Росії.

У квітні 2019 року тодішній голова СБУ Василь Грицак публічно назвав Мінаєва організатором убивств контррозвідника СБУ Олександра Хараберюша та офіцера Головного управління розвідки Міноборони Максима Шаповала. За даними української спецслужби, він також був причетний до підготовки замаху на іншого офіцера української розвідки – Кирила Буданова. За версією СБУ, Мінаєв контролював діяльність російської диверсійної групи, яка діяла в Україні

Олексій Комков очолив П'яту службу ФСБ у червні 2024 року, змінивши на цій посаді Сергія Бесєду. Цей підрозділ відповідає за збір розвідувальної інформації про Росію та країни колишнього СРСР, зокрема Україну.

За даними розслідування The Washington Post, російська спецслужба відігравала важливу роль у підготовці Кремля до повномасштабного вторгнення. Її співробітники збирали інформацію про Україну, працювали з агентурними мережами та готували сценарії встановлення підконтрольної Москві влади. Водночас аналітичні оцінки ФСБ переконували керівництво РФ, що українська влада швидко впаде, а опір буде незначним.

Після призначення Комкова саме він очолив підрозділ, який займався цим напрямом роботи.

До експертної групи російської делегації також увійшли представники Генштабу РФ, МЗС та адміністрації президента Росії. Загалом у списку – 11 осіб.

Раніше російська делегація прибула до Абу-Дабі на переговори зі США та Україною.

Росія посилила склад делегації на переговорах з Україною та США в Абу-Дабі, — Bloomberg.

Зустріч в Абу-Дабі пройде без без обговорення припинення вогню – New York Times.

9 листопада Китай на засіданні Ради Безпеки ООН висловив підтримку дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни Росії проти України.

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