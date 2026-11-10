На переговорах в Абу-Дабі обговорюють підготовку великого обміну полоненими
10 листопада в Абу-Дабі розпочалися тристоронні консультації України, США та Росії за посередництва Вашингтона. Однією з тем зустрічей також стала підготовка майбутнього масштабного обміну військовополоненими.
За словами співрозмовника видання, під час дводенних зустрічей сторони обговорюють можливість проведення масштабного обміну полоненими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власне поінформоване джерело.
Переговори в Абу-Дабі: Віткофф і Кушнер працюватимуть над територіальним питанням.
Українські представники 10 листопада прибули до Абу-Дабі, де мають відбутися переговори за участю України, США та Росії. Початок зустрічі запланований на 09:50.
Під час першого раунду переговорів в Абу-Дабі США, Україна та європейські партнери узгоджувалипідходи до припинення війни. Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що серед ключових тем були гарантії безпеки для України, роль НАТО та майбутня архітектура безпеки в Європі.