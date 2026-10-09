На півдні Панами стався землетрус магнітудою 7,6 — Anadolu Agency

На півдні Панами у п’ятницю, 9 жовтня, стався землетрус магнітудою 7,6. Як повідомляє Anadolu Agency, Геологічна служба США спершу оцінила магнітуду землетрусу у 8,0, але згодом уточнила її до 7,6.

Параметри землетрусу

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу розташовувався за 10 кілометрів, або 6,2 милі, на захід-південний захід від Піталози-Арріба. Землетрус стався на глибині 10 кілометрів, що також становить 6,2 милі.

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Потенційна загроза цунамі

Система попередження про цунамі США повідомила про потенційні загрози для дев’яти країн. До переліку увійшли Еквадор, Колумбія, Нікарагуа, Панама, Гватемала, Мексика, Перу, Сальвадор і Коста-Рика.

На час публікації не надходило негайних повідомлень про жертв або значні руйнування внаслідок землетрусу.

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