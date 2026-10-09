На півночі Англії оголосили посуху після сухої весни та літа

У графстві Йоркшир на півночі Англії офіційно оголосили посуху. Причиною стала нестача опадів навесні та влітку, через яку рівень води у водосховищах, річках і підземних джерелах помітно знизився. Навіть нещодавні дощі не змогли швидко виправити ситуацію.

Агентство з охорони навколишнього середовища Великої Британії оголосило посуху в Йоркширі. Ще наприкінці липня регіон отримав статус тривалої посушливої погоди. Тепер ситуація погіршилася настільки, що влада підвищила рівень загрози до офіційно оголошеної посухи.

Попри недавні дощі, у багатьох районах Йоркширу досі мало води. Низький рівень фіксують у водосховищах і річках. В окремих місцях також значно знизився рівень ґрунтових вод. Ситуацію погіршив незвично сухий вересень. Через нестачу осінніх опадів водойми не змогли достатньо поповнити запаси води після посушливих весни та літа.

Регіональна менеджерка з питань навколишнього середовища Вікі Тауненд зазначила, що період із квітня по вересень став п’ятим найпосушливішим за весь час спостережень. За її словами, навіть якщо дощі триватимуть кілька тижнів, цього може бути недостатньо, щоб швидко відновити водні запаси. Наслідки тривалої нестачі опадів накопичувалися протягом кількох місяців, тому для відновлення рівня води потрібен час.

Посуха створює додаткове навантаження на річки, водосховища та природні екосистеми. Подальша ситуація залежатиме від кількості опадів і того, наскільки швидко зможуть відновитися водні запаси регіону. Про це повідомляє Sky News.

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