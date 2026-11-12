На Прикарпатті у розшукуваного за вбивство чоловіка знайшли партію психотропів на 11 млн грн

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Правоохоронці затримали в Бурштині Івано-Франківської області 21-річного жителя Житомирщини, який переховувався від суду у справі про вбивство іноземця та, за версією слідства, організував зберігання психотропних речовин в особливо великих розмірах для подальшого збуту.

Під час обшуку в орендованій квартирі 7 листопада 2026 року силовики вилучили майже 11 тисяч таблеток MDMA загальною вагою понад 1,1 кг вартістю близько 9 млн грн. Ще 4 кг амфетаміну орієнтовною вартістю 2 млн грн виявили у схроні на околиці міста. За даними слідства, фігурант планував збувати заборонені речовини через поштовий сервіс. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, а 9 листопада суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Крім того, затриманий є обвинуваченим у вбивстві 66-річного громадянина Франції, скоєному у вересні 2023 року на Житомирщині через конфлікт навколо невиплаченої винагороди, коли іноземцю завдали понад десять ножових ударів. З липня 2026 року фігурант перестав з'являтися на засідання Малинського районного суду Житомирської області, через що 20 жовтня його оголосили в розшук.

Джерело: Офіс Генпрокурора.

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